Maganda kurşunu parkta oturan gençleri vurdu - Son Dakika
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Maganda kurşunu parkta oturan gençleri vurdu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilden havaya açılan ateş sonucu parkta oturan iki genç yaralandı.

Maganda kurşunu parkta oturan gençleri vurdu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilden havaya açılan ateş sonucu parkta oturan iki genç yaralandı. Gençlerden birinin başına isabet eden diğerinin de başını sıyıran kurşun sebebiyle hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan M.E. ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Araç plakasından yola çıkan jandarma, iki şüpheliyi gözaltına aldı.


Olay, dün akşam saatlerinde Ulaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yaşanan tartışmanın ardından bir otomobilin yoldan geçerken havaya açtığı 4 el ateş sonucu kurşunlardan birisi parkta oturan 21 yaşındaki M.E.'nin kafasına isabet ederken bir kurşun da yanında bulunan arkadaşı H.Y.'nin kafasını sıyırdı. Kurşunun isabet etmesi sonucu gençler acıyla yere yığıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.E. ameliyata alınırken, yakınları hastanenin acil servisine akın etti. Yaralılardan M.E.'nin ameliyata alındığı ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bildirildi. Diğer yaralı H.Y.'nin ise başına dikiş atıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.


Olayın ardından harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) 07 plakalı lüks otomobilden ateş ederek kaçtığı gerekçesiyle 2 şüpheli genç takip edilip, Hocalar Mahallesi'nde yakalandılar. Oto içinde bir adet 9 mm ruhsatsız tabancaya el konulurken, otomobilde yakalanan H.A. ve T.A. ifadeleri alınmak üzere Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüler. H.A savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, ateş ettiği öğrenilen T.A. Cumhuriyet Savcılığınca gözaltına alındı. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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