Maganda kurşunu restorana isabet etti - Son Dakika

Maganda kurşunu restorana isabet etti
24.10.2020 21:54
KAYSERİ'de, İstasyon caddesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobil içinden rastgele ateş edildi.
KAYSERİ'de, İstasyon caddesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobil içinden rastgele ateş edildi. Tabancadan çıkan kurşunlar restoranın camlarına isabet etti.
Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. 55 plakalı otomobilde bulunan kişi ya da kişilerce rastgele tabanca ile ateş edildi. Tabancadan çıkan kurşunlar, bölgedeki restoranın camlarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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