Maganda kurşunun hedefi olan genç yaralandı

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, ailesiyle birlikte evlerinin önünde oturduğu sırada maganda kurşununun koluna isabet ettiği İsmail Bekar (15), yaralandı. Bekar, tedavisinin ardından taburcu edilirken, kentte son günlerde artan maganda olayları da tepkilere neden olu.Olay, dün akşam saatlerinde Ortahisar ilçeye bağlı Tosköy Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi İsmail Bekar, ailesiyle birlikte evlerinin önünde otururken, bir anda kolu kanlar içerisinde kaldı. Kolunda acı hisseden Bekar, ailesi tarafından Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bekar'ın sağ kolunun üst kısmında mermi girişi tespit edildi. Maganda kurşunu ile yaralandığı belirlenen İsmail Bekar, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ve jandarma ekipleri, bölgede silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDIÖte yandan Trabzon'da son 1 ay içerisinde maganda vakalarında yaşanan artış da tepkilere yol açtı. Emniyet yetkililerin yanı sıra pek çok kent sakini, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, istenmeyen olayların meydana gelmemesi için düğün, nişan gibi özel günlerde özellikle meskün yerlerde havaya silahla ateş açılmamasını istedi. Kentte son 20 gün içerisinde; Trabzon'un Tonya ilçesinde, yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Sabri Baştan (86), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Akçaabat ilçesinde evinin balkonunda oturduğu sırada maganda kurşununun karın bölgesine isabet ettiği Davut Serbest (59), ağır yaralanırken, Vakfıkebir ilçesinde yaylada gezindiği sırada magandanın hedefi olan lise öğrencisi Ali Kuleyin'in (18) ensesine isabet eden yorgun mermi, ameliyatla çıkarılmıştı. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen sağ gözünün görme yetisini kaybetmişti.