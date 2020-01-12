Maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı - Son Dakika
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Maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat ağır yaralandı.

Maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ekenek Mahallesi'nde açık alanda yapılan düğün töreninde havaya rastgele ateş edildi.

Bu sırada kurşunun isabet ettiği damat Mehmet Yılmaz (25) yaralandı.

Yılmaz, yakınları tarafından kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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