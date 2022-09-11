MAGANDA KURŞUNUYLA ÖLEN 2 ÇOCUK BABASI TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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MAGANDA KURŞUNUYLA ÖLEN 2 ÇOCUK BABASI TOPRAĞA VERİLDİ

11.09.2022 15:17

TOKAT'ta kına gecesinde tabanca ile açılan ateşte vurularak hayatını kaybeden 2 çocuk babası Mustafa Koşar'ın (29) cenazesi, toprağa verildi.

TOKAT'ta kına gecesinde tabanca ile açılan ateşte vurularak hayatını kaybeden 2 çocuk babası Mustafa Koşar'ın (29) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Büyükbağlar köyünde meydana geldi. Köyde açık alanda yapılan kına gecesine katılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Koşar, Mustafa Umancıoğlu'nun tabanca ile açtığı ateşte ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koşar, hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri sonrası cenaze, ailesine teslim edildi. Koşar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Umancıoğlu ifadesinde havaya ateş etmeye çalıştığını, bu sırada yanlışlıkla Mehmet Koşar'ı vurduğunu iddia etti. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Umancıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MAGANDA KURŞUNUYLA ÖLEN 2 ÇOCUK BABASI TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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