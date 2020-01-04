Maganda kurşunuyla ölen motosikletli kuryenin annesinden acı feryat - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, yol kenarında pusu kuran grubun gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, mermilerin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara'nın (32) acılı annesi Sebahat Kara, adalet çağrısında bulundu. Bir süre önce diğer oğlu Bülent Kara'yı da alkollü sürücünün çarpması sonucu kaybeden ve aynı anda iki evlat acısı yaşayan anne Kara, "Benim 2 torunum yetim kaldı. Gencecik oğlumu toprağa verdim, suçlular cezasını çeksin" dedi.

Olay, çarşamba günü gece saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, bir grup caddede pusu kurup, otomobili bekleme başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobili gören grup, tabancalarıyla art arda ateş etti. Beyaz renkli otomobilin sürücüsü hızını artırıp olay yerinden kaçtı ancak o sırada caddeden geçen motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobildeki Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateşte vücutlarına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Çakır ve Kara, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır ve Kara, kurtarılamadı. İki kişi, İzmir'de toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı.

'AYAĞI TAŞA DEĞSE KIYAMAZDIK'

Motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara'nın, ağlamaktan ve feryat etmekten sesi kısılan annesi Sebahat Kara, "Benim oğlum herkes tarafından sevilen bir çocuktu. Ayağı taşa değse kıyamazdık. İki tane çocuğu var, benim iki torunum yetim kaldı. Hiçbir suçu günahı yoktu onun. Ekmeğindeydi, işinde gücündeydi. Evinden işine gider işinden evine gelirdi. Pırlanta gibi çocuktu. Benim çocuğum suçsuz yere gitti. Ben onun katillerinin gereken cezayı almalarını istiyorum. O ve onun gibi gençler gitmesin istiyorum. Gereken ne varsa yapılsın, oğlumun kanı yerde kalmasın. Cezalarını alsınlar ve başka ailelerin canlarını yakmasınlar istiyorum" dedi.

'2 YETİMİM VAR, PSİKOLOJİLERİNİ NASIL DÜZELECEK'

Daha önce bir evlat acısı daha yaşadıklarını ve büyük oğlu Bülent Kara'yı İstanbul'da bir ATM'den para çektiği sırada bir servis minibüsünün çarpması sonucu kaybettiklerini anlatan anne Kara, "Bülent'im 40 metre sürüklenerek can verdi, şimdi Serkan'ımı kaybettim. Serkan çevresinde o kadar çok seviliyordu ki, evlenirken motosikletçi arkadaşları onu konvoy halinde getirip götürdü. Benim 2 yetimim var, onlar okullarında nasıl başarılı olacaklar, psikolojileri nasıl düzelecek bilmiyorum. Tek isteğim, katillerin gereken cezayı alması" diye konuştu.