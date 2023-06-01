Seçim kutlamasında başından vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Seçim kutlamasında başından vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Seçim kutlamasında başından vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

01.06.2023 17:49

Şanlıurfa'da, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yapılan kutlamalarda açılan ateş sırasında, başından tabanca kurşunuyla yaralanan 14 yaşındaki Emirhan Gelgir, yaşam mücadelesini kaybetti.

28 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, kentte yapılan kutlamalarda, birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı.

Seçim kutlamasında başından vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Magandaların açtığı ateşle, Topdağı Mahallesi'nde oturan Emirhan Gelgir başından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Gelgir, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Seçim kutlamasında başından vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

TABANCAYI ATEŞLEYEN KİŞİ ARANIYOR

Emirhan Gelgir'in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gelgir'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Seçimi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçim kutlamasında başından vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


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