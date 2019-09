Maganda kurşunuyla yaralanan Efe'nin okul özlemi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde düğünde başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan ve 26 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen 13 yaşındaki Muhammed Efe Çolban, hastaneden çıktığına sevinirken okuluna başlayamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Bir yakınlarının ilçedeki düğün törenlerine katılmak için ailesiyle İstanbul'dan gelen ve düğün sırasında başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan Muhammed Efe Çolban, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 26 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.



Hayati tehlikesi bulunmayan ancak hayati risk taşıdığı için başındaki mermi çekirdeği çıkartılamayan Çolban, tedavisi süresince bir an olsun yanından ayrılmayan anne ve babasıyla İstanbul'daki evlerine döndü. Çolban, uzun bir süre fizik tedavi görecek.

Dün başlayan yeni eğitim-öğretim yılında hastaneden taburcu edilen Çolban, bir yandan hastaneden çıkmanın sevincini diğer yandan da okuluna başlayamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

"Beni bu hale getireni bulun"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Çolban, başının sürekli ağrıdığını ve kendisini çok kötü hissettiğini söyledi. Kendi başına hareket edemediğini, her şeyi anne ve babasının yardımıyla yapmak zorunda olduğunu dile getiren Çolban, "Ne kendim yemek yiyebiliyorum, ne su içebiliyorum ne de tuvalete gidebiliyorum. Hepsini annemin, babamın yardımıyla yapabiliyorum. Eskiden tüm işlerimi kendi başıma yapabiliyordum. Çok güzel bir hayatım vardı." diye konuştu.

Eskisi gibi olmak istediğini aktaran Çolban, şöyle devam etti:



"Bisiklet sürmeyi, top oynamayı, arkadaşlarımla gezmeyi çok özledim. Eskisi gibi özgürce dolaşmak istiyorum. Şu an hiçbirini yapamıyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Annemleri üzdüğüm için de çok üzülüyorum. Annemin ağlamasına dayanamıyorum. İstemeden onlara kızıyorum ve çok üzüyorum. Oysa ben ikisinin de üzülmesini hiç istemem. Dün, normalde okula başlayacaktım. Okulumu çok özledim. Hocalarımı da arkadaşlarımı da özledim. Kendimi şu an çok kötü hissediyorum. Bir an önce iyileşip ayağa kalkmak istiyorum. Hayatıma kaldığım yerden devam etmek istiyorum."

Olayla ilgili bir şey hatırlamadığını anlatan Çolban, "Kuzenlerimle köyün içinde geziyorduk. Sonra çeşmeye gidip su içtik. Ben ertesi gün bayılmışım. Düğüne gitmedim ben." dedi.



"Efe gitti sanki başka bir çocuk geldi"

Anne Gönül Çolban da oğlunun hayatta olmasına çok sevindiğini ancak tek başına hayatını sürdüremeyeceği için de çok üzgün olduğunu söyledi.



"Oğlumuz yanımızda ama Efe başka bir çocuk oldu." diyen Çolban, "Bizim yardımımızla ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Elini ayağını kullanamıyor. Çok agresif bir çocuk oldu. Efe gitti sanki başka bir çocuk geldi. Ben onu öyle gördükçe daha çok üzülüyorum. Yaşadığına seviniyorum ama içim öyle bir buruk ki. Ben bir ay önceki oğlumu geri istiyorum." ifadelerini kullandı.



Efe'nin yaralanmasına sebep olanların en kısa sürede bulunmasını isteyen Çolban, şunları kaydetti:



"Kimsenin bunu bize yaşatma hakkı yoktu. Bizi bu hale getirenlerin bulunmasını istiyorum. Onlar da görsün halimizi. Bundan sonra ne olacak hiç bilmiyoruz. Çocuğum eski sağlığına kavuşacak mı, psikolojisi düzelecek mi? Bununla nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz. Kızımız da ağabeyini bu şekilde görünce çok üzülecek. İnsanlar artık eğlenme şekillerini bir zahmet değiştirsinler. Onların eğlencesi başkasının hayatını söndürebiliyor, hayatını altüst edebiliyor. Efe belki şu an hiç bisiklete binemeyecek, okula gönderebilecek miyim bilmiyorum. Dün okullar açıldı, Efe okula gidemiyor. Ne zaman gidecek, ben de bilmiyorum. Gidince tek başına kendisini idare edebilecek mi, bunların üstesinden gelebilecek mi?"

"Maganda terörüyle yaralandığını söyleyemedim

Anne Çolban, Efe'nin maganda kurşunuyla yaralandığını söyleyemediklerini, olayla ilgili hiçbir şey bilmediğini belirtti.



Efe'nin yoğun bakımda uyandıktan sonra doktorun ona olayın gerçeğini anlatmadığını aktaran Çolban, "Doktor, 'Köyde sarı ineğin içtiği oluktan su içmişsin sonra da düşüp bayılmışsın.' demiş. Efe de buna inanmış. Yarayı gördüğünde 'anne kafamda neden yara var' diye sordu. Ben de düşerken oluğun kenarına başını vurduğunu söyledim. O da şu anda buna inanıyor ve sarı ineğe o kadar öfkeli ki gerçek sebebini, maganda terörüyle kafasına kurşun yediğini söyleyemedim. Sarı ineğe bile bu kadar öfkeliyken başkası tarafından silah atıldığı için bu hale geldiğini bilirse daha çok yıkılır diye söyleyemiyorum. Psikolog eşliğinde söylemek istiyorum." İfadelerini kullandı.



Olayın faili aranıyor

Muhammed Efe Çolban'ın başından yaralanmasıyla ilgili olayın failinin bulunması için çalışmalar da devam ediyor.

Konuyla ilgili Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolban'ın yaralanmasına neden olan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma yürütüyor.

Olay

Sungurlu ilçesine bağlı Akçakent Mahallesi'nde ikamet eden yakınlarının 15 Ağustos'taki düğün törenine ailesiyle katılan 13 yaşındaki Muhammed Efe Çolban'ın başına maganda kurşunu isabet etmişti.

Ağır yaralanan Çolban, ailesi tarafından otomobille Sungurlu Devlet Hastanesine götürülmüştü. Çolban, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.