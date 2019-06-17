Maganda kurşunuyla yaralandı

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18 dakika önce
Gaziantep'te bir otomobilin içinden rastgele ateş açılması sonucu bir çocuk yaralandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:03 Kaynak: AA
'te bir otomobilin içinden rastgele ateş açılması sonucu bir çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil
ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bir otomobilden rastgele ateş edilmesi sonucu Ali D. (10) ayağından yaralandı.
Ailesi tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipler olay sonrası otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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