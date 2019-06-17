Son Dakika Haberleri: Maganda kurşunuyla yaralandı
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Maganda kurşunuyla yaralandı

18 dakika önce

Gaziantep'te bir otomobilin içinden rastgele ateş açılması sonucu bir çocuk yaralandı.

Maganda kurşunuyla yaralandı, System.String[]
Gaziantep'te bir otomobilin içinden rastgele ateş açılması sonucu bir çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bir otomobilden rastgele ateş edilmesi sonucu Ali D. (10) ayağından yaralandı.
Ailesi tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipler olay sonrası otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:03 Kaynak: AA
Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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