Son Dakika Haberleri: Maganda Kurşunuyla Yaralandım" Yalanı Kısa Sürdü

Maganda Kurşunuyla Yaralandım" Yalanı Kısa Sürdü

1 saat önce

Antalya'da "Maganda kurşunuyla yaralandım" diyerek polisi harekete geçiren kadının, yalan söylediği tespit edildi.

Maganda Kurşunuyla Yaralandım
Antalya'da "Maganda kurşunuyla yaralandım" diyerek polisi harekete geçiren kadının, yalan söylediği tespit edildi.

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde devriye gezen polis ekiplerinin önüne geçen ve kendini yere atan Fatma A. "Evlerin birisinden ateş açıldı. Maganda kurşunuyla ayağımdan yaralandım" diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri, bölgeye ambulans istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince sedyeyle ambulansa alınan Fatma A. bacağını göstererek vurulduğunu iddia etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının herhangi bir yarasının bulunmadığı tespit edildi.

Çevrede şüphelileri yakalamak için araştırma başlatan polis ekipleri de kadının yalan söylediğinin anlaşılması üzerine görev yerlerine döndü.

Fatma A, psikolojik tedavi görmesi için hastaneye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:03 Kaynak: AA

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