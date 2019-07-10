Maganda tek tekerlek üzerinde ortalığı birbirine kattı

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD'de kaybolan genç kızın cesedi, bir çöp poşetinde parçalanmış şekilde bulundu

ÖTV'ye ithal ve lüks güncellemesi

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin adı ne olacak? Masada iki isim var