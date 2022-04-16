Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI

16.04.2022 22:55

Son dakika gündem haberi... KARAMAN'da, otomobilden inen 1 kişinin çocuk parkına doğru 9 el pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu, 10 yaşındaki Ali Mert Y. yaralandı.

KARAMAN'da, otomobilden inen 1 kişinin çocuk parkına doğru 9 el pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu, 10 yaşındaki Ali Mert Y. yaralandı. Polis, kaçan 4 magandayı kısa sürede yakaladı.

Olay, saat 20.40 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokakta meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Magandalar da otomobille hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, plakadan yola çıkarak otomobilin yerini tespit etti ve araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Polis tüfeği kullanan magandayı belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI
Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI
Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI
Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI
Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI
Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI
Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI
Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI
Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI
Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI
Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI
Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI
Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI

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Ali Mert, Karaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... MAGANDALAR ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI 10 YAŞINDAKİ ALİ MERT YARALANDI - Son Dakika
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