Magandalar İnönü'de Köse Pınarı Park'ta Ortaya Çıktı

Kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası İnönü Belediye Başkanlığı tarafından İlçe Emniyet amirliğine suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken magandaların yakalanması için İlçe Emniyet Amirliği tarafından çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanlığında da ilçe sakinlerine; halkın ödediği vergilerle alınarak halkın hizmetine sunulan yatırımlara asla izin verilmeyeceğini ve bu suçu işleyenler kim olursa olsun hak ettikleri cezaya çarptırılması için bu tür olayları görenlerin 155 Polis İmdat telefonunu arayarak vatandaşlık görevini yerine getirmelerini bekledikleri ifade edildi.