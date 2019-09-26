Son Dakika Haberleri: Magandalar İnönü'de Köse Pınarı Park'ta Ortaya Çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Magandalar İnönü'de Köse Pınarı Park'ta Ortaya Çıktı

46 dakika önce

İsmetpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kösepınarı Parkı'na dadanan magandalar tüm önlemlere rağmen yedinci kez parkta bulunan aydınlatma lambalarını kopartarak tahrip ettiler.

Magandalar İnönü'de Köse Pınarı Park'ta Ortaya Çıktı, System.String[]

Kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası İnönü Belediye Başkanlığı tarafından İlçe Emniyet amirliğine suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken magandaların yakalanması için İlçe Emniyet Amirliği tarafından çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanlığında da ilçe sakinlerine; halkın ödediği vergilerle alınarak halkın hizmetine sunulan yatırımlara asla izin verilmeyeceğini ve bu suçu işleyenler kim olursa olsun hak ettikleri cezaya çarptırılması için bu tür olayları görenlerin 155 Polis İmdat telefonunu arayarak vatandaşlık görevini yerine getirmelerini bekledikleri ifade edildi.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:30 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi
Benzine 25 kuruş indirim bekleniyor Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:17:18. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Magandalar İnönü'de Köse Pınarı Park'ta Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]