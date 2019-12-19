Magandalar şehir mobilyalarına zarar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Magandalar şehir mobilyalarına zarar verdi - Son Dakika

Magandalar şehir mobilyalarına zarar verdi

6 saat önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şehir mobilyalarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilmesine tepki gösteren Belediye Başkanı Halil Akgül, "Sadece çalışmalarımız ve verilen emeğe değil tüm hemşehrilerimizin hakkına da yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Magandalar şehir mobilyalarına zarar verdi, System.String[]

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şehir mobilyalarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilmesine tepki gösteren Belediye Başkanı Halil Akgül, "Sadece çalışmalarımız ve verilen emeğe değil tüm hemşehrilerimizin hakkına da yapılmış bir saldırıdır" dedi.


Salıpazarı ilçesinde bulunan bazı park ve çocuk oyun alanlarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Olayla ilgili olarak Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül açıklama yaptı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Akgül, parkların bu hale getirilmesine anlam veremediklerini belirterek yapılanın bir kamu malına zarar vermenin dışında vatandaşların da tamamına verilmiş bir zarar olduğunu belirtti.


Başkan Akgül, "Salıpazarı Belediyesi olarak bizlerin en büyük görevi, ilçede yaşayan her bir hemşehrimizin ihtiyaç duyduğu hizmeti vermek, vatandaşlarımızın rahatı ve mutluluğuna katkı sunmaktır. Bunu yaparken de söz tüm hizmetlerin, tesislerin yapıların ve projelerin parasının da vatandaşlarımızın vergileriyle hayata geçtiği hassasiyetine büyük özen gösteriyoruz. Biz böylesine titiz bir tutum içerisindeyken ilçemize kazandırdığımız parklarımızın, tesislerimizin ve sosyal alanlarımızın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verilmesi bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Zira söz konusu alan, eser ve tesislerin tamamı birer kamu malıdır ve tüm ilçeye aittir. Hepimizin ortak malı olan tesislere yapılanlar sadece bizlerin çalışması ve emeğine değil, tüm hemşehrilerimizin hakkında da yapılmış bir saldırıdır" şeklinde konuştu.


Sosyal alanların temiz titiz kullanılması çağrısı yapan Akgül, "Salıpazarı'nın malı olan bu hizmetlere zarar verenlere karşı tüm hemşehrilerimizin duyarlılığına ve desteklerine ihtiyacımız var. Lütfen sosyal alanlarımıza zarar vermeyelim, temiz ve titiz kullanalım. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, ekiplerimiz de inşallah en kısa sürede zarar gören yerleri tamir edecek ve parklarımız eksisinden de güzel olacaktır" sözlerini kullandı. - SAMSUN

Halil Akgül, Salıpazarı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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