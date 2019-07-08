Son Dakika Haberleri: Magandalar tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Haber

Magandalar tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi

8 dakika önce

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Magandalar tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi, System.String[]
Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
Pendik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamile kadına ve eşine, trafikte dehşeti yaşatan magandaya bin 110 lira idari para cezası Pendik'teki magandanın cezası belli oldu Son dakika! Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşayan maganda konuştu: Hamile olduğunu bilmiyordum AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Magandalar tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]