Magandalar tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi
8 dakika önce
Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
(İHA)
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