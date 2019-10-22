Son Dakika Haberleri: Magandalar yine sahnede: Düğün konvoyunda terör estirdiler
Son Dakika Güncel Magandalar yine sahnede: Düğün konvoyunda terör estirdiler

Magandalar yine sahnede: Düğün konvoyunda terör estirdiler

48 dakika önce

Beyoğlu'nda düğün için konvoy oluşturan motosikletli bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

Beyoğlu'nda düğün için konvoy oluşturan motosikletli bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Bulvar üzerinde tek tekerlek üzerinde de metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşüren magandalar adeta terör estirdi. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde önceki gün saat 12.00 sıralarında motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, düğün için konvoy oluşturdu. Burada bir süre bekleyen grup ardından sokak arasından Piyalepaşa Bulvarına doğru hareket etmeye başladı. Her şey normal seyrinde devam ederken gruptaki motosiklet sürücüleri, gelin arabasının etrafını sararak yolu trafiğe kesti. İlçenin en işlek yolunu motosikletle kapatan magandalar ardından patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Motosikletli magandalar daha sonra bulvar üzerinde bir tur attıktan sonra bu kez de tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

TRAFİĞİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİLER

Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılı olan abartı egzozlarla da trafiğin adeta altını üstüne getirdi. Bunlarla da yetinmeyen magandalar, dörtlü sinyalleri yakarak ve yavaş bir hızda seyredip karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu. Trafiği birbirine katan magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Magandalar yine sahnede: Düğün konvoyunda terör estirdiler

Motosiklet, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı
Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti Mardin'de terör operasyonu nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 10:33:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Magandalar yine sahnede: Düğün konvoyunda terör estirdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]