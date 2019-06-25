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Magandalara karşı her düğüne bir polis

9 dakika önce

Magandalara karşı her düğüne bir polis "Atılan Mermi Havada Kalmaz, Düğünümü Kana Bulama Projesi"KIRIKKALE - Kırıkkale'de düğün ve kutlamalarda "maganda kurşunu" ile ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek olayların önüne geçilebilmesi amacıyla "Atılan Mermi Havada Kalmaz, Düğünümü Kana...

Magandalara karşı her düğüne bir polis
"Atılan Mermi Havada Kalmaz, Düğünümü Kana Bulama Projesi"
KIRIKKALE - Kırıkkale'de düğün ve kutlamalarda "maganda kurşunu" ile ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek olayların önüne geçilebilmesi amacıyla "Atılan Mermi Havada Kalmaz, Düğünümü Kana Bulama Projesi" kapsamında her düğünde bir polis görev yapacak.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan "Atılan Mermi Havada Kalmaz, Düğünümü Kana Bulama Projesi" bu yıl da devam ediyor. Düğün ve kutlamalarda "maganda kurşunu" ile ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek olayların önüne geçilebilmesi amacıyla düğünlerde polis görev yapacak. Düğünde silah ile havaya ateş açan kişi ya da kişiler hakkında görevli polis tarafından resmi işlem yapılacak.
Kırıkkale Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce; düğün, nişan, sünnet ve askere gönderme gibi törenlerde silah kullanılmaması hedefiyle başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 01 Nisan 2018- 30 Kasım 2018 tarihleri arasında uygulanan "Atılan Mermi Havada Kalmaz Düğünümü Kana Bulama Projesi"nin 2019 yılı yaz döneminde de devam edeceği valilik tarafından duyuruldu.
Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından muhtarlıklar aracılığıyla düğün sahiplerine ulaşılıp gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları afiş, broşür, pankart ve düğünlerde polis görevlendirmesi uygulamalarıyla devam edecek.
Magandalara karşı her düğüne bir polis
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:26 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Polis, Genel
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