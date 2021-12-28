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Magandaların genç kadın kuryeye saldırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Magandaların genç kadın kuryeye saldırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı

28.12.2021 09:09

Magandaların genç kadın kuryeye saldırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı Genç kadın kuryenin darp edildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sipariş götüren kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi.

Magandaların genç kadın kuryeye saldırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı

Genç kadın kuryenin darp edildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sipariş götüren kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve kuryelik yapan 22 yaşındaki Elvin Danışmaz, perşembe günü akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobilin seyir halindeki motosikletini sıkıştırdığını fark etti. Genç kadın, otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı. Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü iddiaya göre, bir anda genç kadına saldırmaya başladı. Neye uğradığını anlayamayıp kendisini yerde bulan genç kurye, araçtaki bir şahsın daha kendisine vurmaya başladığını gördü. Yerde kendisini korumaya çalışan genç kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin yardıma gelmesinin ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yürümekte güçlük çekiyor

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler neticesinde yerden kalkamayan genç kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise genç kadını darp eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede yapılan tetkiklerde genç kadının kolunda, bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu, kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmelerin meydana geldiği tespit edildi. Kolu alçıya alınarak hastaneden taburcu edilen Danışmaz, çektiği ağrılar yüzünden ayağa kalkmakta ve yürümekte güçlük çekiyor.

Saldırı anı saniye saniye kaydedildi

Öte yandan gen kadının magandalar tarafından acımasızca darp edildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün aracını kuryenin önüne kırdığı, araçtan inen magandanın genç kadına yumruk attığı ve motosikleti devirerek kuryenin düşmesini sağladığı görülüyor. Görüntülerin devamında şüpheli şahıs, yere düşen genç kadına acımasızca yumruk ve tekme atıyor. Genç kadının yardımına vatandaşların koşması üzerine şahıslar otomobile binerek olay yerinden kaçmaya çalışıyor. Bu sırada kaçmalarını engellemek için aracın kapısını kuryeyi otomobille çarpıp yere düşüren şahıslar, olay yerinden kaçıyor.

Magandaların genç kadın kuryeye saldırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı
Magandaların genç kadın kuryeye saldırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı
Magandaların genç kadın kuryeye saldırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı

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Otomobil, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Magandaların genç kadın kuryeye saldırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Magandaların genç kadın kuryeye saldırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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