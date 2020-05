Magandaların sokak ortasında ateş açtığı anlar kamerada - Son Dakika

Magandaların sokak ortasında ateş açtığı anlar kamerada

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, sokak ortasında havaya ateş açarak kayıplara karıştı. Çevredeki iş yeri güvenlik kameralarının an be an kaydettiği görüntülerle birlikte polis ekipleri magandaları yakalama çalışmalarına başladı. Bitişik apartmanların olduğu sokakta şans eseri ölen ya da yaralananın olmaması sevindirdi.

Olay Çarşamba gecesi saat 23.00 sıralarında Yılmaz Mahallesi Şehit Üsteğmen Salih Sokak numara 4 önünde meydana geldi. Beyaz bir hafif ticari araçla sokağa giren plakası ve içindekilerin kimliğinin alınamadığı kişiler, sokağın ortasına geldiğinde havaya 4-5 el ateş açtı. Silahla açılan ateş sonrası otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek incelemede bulundu. Olay tepki çekerken magandaların yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarının yanı sıra teknik ve fiziki takibe başlarken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Tüm bunların yanı sıra magandaların silahından çıkan 4-5 adet merminin şans eseri sokaktaki apartmanlarda oturan vatandaşlara isabet etmemesi sevindirdi.