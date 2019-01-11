Son Dakika Haberleri: Magandaların Trafiği Birbirine Kattığı Anlar Kamerada

Magandaların Trafiği Birbirine Kattığı Anlar Kamerada

2 saat önce

BURSA'da trafikte drift ve makas atan sürücülerin yaşattığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

Magandaların Trafiği Birbirine Kattığı Anlar Kamerada, System.String[]
BURSA'da trafikte drift ve makas atan sürücülerin yaşattığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde 16 SNG 57 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyonu sağa sola kırarak, yanındaki araçların sürücülerine zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüsü ardından da el freni çekerek drift attı. Yaklaşık 1,5 kilometre trafikte tehlike yaratarak seyreden sürücü, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde yine drift attığı sırada çevredekilerin tepkisi üzerine hızla uzaklaştı.

Merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Karayolu'nda da iki aracın sürücüsü birbirleriyle yarışırken makas attı. Trafik magandaların yaşattığı tehlike dolu anlar kameralara yansıdı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:39 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DJ Kerimcan Durmaz, Ablasına Son Model Cip Hediye Etti Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızının Gelinlikli Tabutunu Kadınlar Taşıdı

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:49:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Magandaların Trafiği Birbirine Kattığı Anlar Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]