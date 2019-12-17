Magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada - Son Dakika

Magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada

6 saat önce

Beykoz'da seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sinyal verip yola çıkmaya hazırlanan yol kenarındaki otomobile az kalsın çarpacaktı.

Beykoz'da seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sinyal verip yola çıkmaya hazırlanan yol kenarındaki otomobile az kalsın çarpacaktı. Sürücü koltuğundaki maganda özür dileyeceği yerde diğer aracın önünü kesti. Ellerini beline bağlayan maganda, diğer aracın sürücüsüne aracın aynasını göstererek 'bunu kullan' dedi. Diğer sürücü de sinyal verdiğini söyleyip kendisini savunurken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Beykoz Ortaçeşme'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, yol kenarında park halinde olan aracın sürücüsü sinyal verdi, ardından yolun müsait olduğunu düşünerek gaza bastı. Fakat arkadan gelen aracın sürücüsü frene basmayınca kazadan kıl payı dönüldü. Sorumsuz sürücü üstüne üstlük diğer aracın önünü keserek durdurdu. Maganda sürücü, elleri beline bağlı bir şekilde aracından inerek diğer araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Maganda, aracın aynasını göstererek 'bunu kullan' derken, diğer araç sürücüsü de 'ben onu kullandım, sinyal de verdim sen neden yol vermiyorsun' diyerek şahsa tepki gösterdi. Tartışma, aracından inen sürücünün araca geri binip uzaklaşmasıyla sonlandı.

Magandanın sinyal veren araca yol vermeyip neden olduğu tartışma anları, araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde park halindeki aracın sürücüsü sinyal verip yola çıkıyor, arkadan gelen araç ise hızını kesmeyip aracın önünü kesiyor. Aracından inen maganda, diğer sürücüyle tartışıyor.

(İHA)

Magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada

Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trafik magandaları, seyir halindeki aracın önünü kesti
Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı

Son Dakika Haberleri
15:55 Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası başladı - Son Dakika
15:55 Detaylarda boğulmanızın nedeni; Ayrıntı hastalığı - Son Dakika
15:55 Evlatlık olduğunu öğrenince yollara düştü - Son Dakika
15:54 Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu - Son Dakika
15:50 Yeni sokaklarda düzenleme devam ediyor - Son Dakika
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Son Dakika
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 15:56:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]