Magandalığa "heves" dediler: Rastgele ateş açıp gözaltına alınlar kendilerini "hevesimize karışmayın" diye savundu - Son Dakika
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Magandalığa "heves" dediler: Rastgele ateş açıp gözaltına alınlar kendilerini "hevesimize karışmayın" diye savundu

31.03.2022 13:01

Bursa'da ellerindeki tabancalarla rastgele ateş açıp, bunları kayda alan 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar bu eylemi neden yaptıklarına dair soruya ise "Gençlerin heveslerine karışmayın" diye yanıt verdi.

Edinilen bilgilere göre, Tabancalarla rastgele ateş açan 3 kişi, o anları da bir başkasına cep telefonu ile kayda aldırdı. İhbar üzerine polis ekipleri, şüphelilerden 2'sinin Can K. (21) ile Serhan E. (16) olduğunu belirledi. Ekipler, 2 şüpheliyi suç aleti silahlarla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda aldırdılar

"GENÇLERİN HEVESLERİNE KARIŞMAYIN"

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu sırada gazetecilerin 'Neden ateş ettiniz?' sorusuna şüphelilerden Can K., "Gençlerin heveslerine karışmayın" diyerek cevap verdi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Magandalığa 'heves' dediler: Rastgele ateş açıp gözaltına alınlar kendilerini 'hevesimize karışmayın' diye savundu - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Magandalığa "heves" dediler: Rastgele ateş açıp gözaltına alınlar kendilerini "hevesimize karışmayın" diye savundu
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SON DAKİKA: Magandalığa "heves" dediler: Rastgele ateş açıp gözaltına alınlar kendilerini "hevesimize karışmayın" diye savundu - Son Dakika
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