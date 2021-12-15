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Magandalığın bu kadarı! "Buraya işemeyin" diyen çifte saldırdılar! - Son Dakika

Magandalığın bu kadarı! "Buraya işemeyin" diyen çifte saldırdılar!

15.12.2021 10:18

Kapısının önüne işeyen dört kişiye müdahale eden Kadıköylü karısının gözünün önünde dövüldü. Magandalar bununla da yetinmeyerek, tepki gösteren kadının üstüne de işedi. Yaşananları çiftin arkadaşı müzisyen Ayhan Sicimoğlu Instagram hesabından duyurdu.

İstanbul Moda'da önceki gece mide bulandıran bir olay meydana geldi. İddialara göre; 4 arkadaştan birisi, pantolonunu indirip bir evin önüne işedi. Bu sırada binada oturan bir vatandaş eşiyle kapıdan içeri girerken işeyen kişiye tepki gösterdi. Maganda ise bu uyarıya aldırış etmedi. Bu kez de kendisini uyaran adamın karısının üzerine işedi.

AYHAN SİCİMOĞLU ANLATTI

Olayı sanatçı Ayhan Sicimoğlu görüntülü olarak duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Moda'nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşım da karısı ile eve geliyor. Napıyosun kardeşim deyince sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri diyor ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabi. Diğer üçü ve yerden kalkan hergele, 4 kişi oğlana dalıyor ve öldürün öldürün naraları ile yere düşürüp suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar. Arkadaşım yaşıyor ama kafa göz kulak kaburga darmadağın. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor zaten adı üstünde "Savcı", yanı tutuksuz serbest. Bugün avukatlarım ile Kadıköy iskele karakoluna gittim. Daha evvel aradığım amirler, Komiser Bey ve polisler çok kibar ve yardımcı idiler, buradan hakikaten tebrik ediyorum. Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum. Haydi adalet ben hala buradayım de…"

Magandalığın bu kadarı! Buraya işemeyin diyen çifte saldırdılar!

Ayhan Sicimoğlu, Kadıköy, Maganda, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Magandalığın bu kadarı! 'Buraya işemeyin' diyen çifte saldırdılar! - Son Dakika


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