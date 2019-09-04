Son Dakika Haberleri: Magandanın evi ile iş yerinde silah ve mermiler ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Magandanın evi ile iş yerinde silah ve mermiler ele geçirildi

2 saat önce

TRABZON'da, polis ekipleri, silahla rastgele ateş açan magandalara karşı denetimlerini artırdı.

Magandanın evi ile iş yerinde silah ve mermiler ele geçirildi, System.String[]
TRABZON'da, polis ekipleri, silahla rastgele ateş açan magandalara karşı denetimlerini artırdı. Polis ekiplerince evinden havaya ateş ettiği belirlenen S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada; çok sayıda tabanca, tüfek ve silahlara ait mermi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle kentin yüksek kesimlerinde havaya ateş etme olaylarına yönelik harekete geçerek, araştırma ve denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, silahla evinden ateş ettiğini belirlediği S.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler, sorgusu için emniyete götürülen S.Ç.'nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Evdeki aramada 2 kurusıkı ve 2 şarjör, biri başkası adına ruhsatlı diğeri ruhsatsız olmak üzere 2 av tüfeği, 196 av tüfeği mermisi, 42 farklı çaplarda tabanca mermisi, 89 kurusıkı mermisi, iş yerindeki aramada ise 2 tabanca, 1 av tüfeği ve tarihi görünümlü horozlu 3 tüfek ele geçirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız
Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tayfun Kahraman atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:55:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Magandanın evi ile iş yerinde silah ve mermiler ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]