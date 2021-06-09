Üye Girişi
Magandanın kurşunu minik kızın başından girip ensesinden çıktı! 2 yaşındaki kızın sol tarafı felç kaldı - Son Dakika

Magandanın kurşunu minik kızın başından girip ensesinden çıktı! 2 yaşındaki kızın sol tarafı felç kaldı

09.06.2021 11:39

Adana'da kendisine kaynak gözlüğü vermeyen magandanın arkadaşına sıktığı kurşun, o esnada evinde oturan 2 yaşındaki minik kız çocuğuna denk geldi. Başından girip ensesinden çıkan kör kurşun sebebiyle uzun zaman yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kız çocuğunun sol tarafının felç kaldığı öğrenildi. Minik kızı vuran maganda ise emniyet tarafından kurulan özel bir ekiple yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak yaşayan Reşit Ülker,23 Mayıs günü eşi Rojin ve 3 çocuğuyla birlikte tedavi olmak için Adana'ya geldi. Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki akrabaları Emin Oygur'un evinde misafir olarak kalan aile, 26 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında dışarıdan birkaç el silah sesi duydu.

KÖR KURŞUN BAŞINDAN GİRİP ENDESİNDEN ÇIKTI

Silah sesleri üzerine evden çıkan Reşit Ülker, kızı V.Ü.'nün odada kanlar içerisinde buldu. Minik kız, çevredekilerin de yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tabancayla başından vurulduğu belirlenen çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. 10 gün hastanede tedavi olan kız çocuğu hayati tehlikeyi atlattı. Ancak kurşun başına isabet edip ensesinden çıktığı için kız çocuğunun sol tarafı felç oldu. Hastaneden taburcu edilen kız çocuğu ailesiyle birlikte Şırnak'ın Silopi ilçesindeki evine gitti.

MAGANDANIN BULUNMASI İÇİN EKİP KURULDU

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel ekip oluşturdu. Kurulan özel ekip mahallede 7 gün 24 saat çalışma yaptı. Yapılan bu çalışmalarda silahın, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateşlendiği bilgisine ulaştı.

İKİ ŞAHSIN GÖZLÜK KAVGASI NEDEN OLDU

Polis yaptığı araştırmada Mehmet Çiftçi isimli şahsın 19 Mayıs Mahallesinde Can Kaynak isimli şahıstan olaydan bir gün önce gözlüğünü istediğini Kaynak, gözlüğünü vermeyince aralarında tartışma çıktığını ve daha sonra araya mahalle sakinlerinin girmesiyle Çiftçi ve Kaynak'ın olay yerinden ayrıldığı belirledi.

TARTIŞTIĞI KİŞİYE ATEŞ ETTİ, 2 YAŞINDAKİ KIZ VURULDU

Polis araştırmaya derinleştirdiğinde Çiftçi ve Kaynak'ın, olay günü kızın vurulduğu sokakta karşılaştığı, Çiftçi'nin motosiklet üzerinden Kaynak'ı görünce ateş ettiği bu silahtan çıkan merminin ise evde bulunan 2 yaşındaki kız çocuğuna isabet ettiğini saptadı.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Polis bu tespitler üzerine zanlıyı bulmak için mahalleye ve zanlının evine giden bütün güvenlik kameralarını saniye saniye takibe aldı. Polis, zanlının Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesinde olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçip zanlıyı yakaladı. Emniyete getirilen zanlı sorgusunda kendisinin o gün orada olmadığını ateş etmediğini kız çocuğunun da vurulduğunu daha sonra ailesinden öğrendiğini kimseden kaçmadığını tarlada çalıştığını söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Magandanın kurşunu minik kızın başından girip ensesinden çıktı! 2 yaşındaki kızın sol tarafı felç kaldı

Münir Karaloğlu, Çiftçi, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Magandanın kurşunu minik kızın başından girip ensesinden çıktı! 2 yaşındaki kızın sol tarafı felç kaldı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak 15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı 15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı 7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi, 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca böyle çark etti 15:03 7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi, 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca böyle çark etti
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi 14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü 14:49 Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar 14:38 Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar
Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor 14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor 13:51 Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor

Son Dakika Haberleri
15:27 Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı
15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak
15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı         
15:28
Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü         
15:14
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var         
14:58
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar         
14:40
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor         
13:59
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak         
12:06
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:34:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Magandanın kurşunu minik kızın başından girip ensesinden çıktı! 2 yaşındaki kızın sol tarafı felç kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement