Magandaya, sıktığı mermiler 65 bin TL'ye mal oldu - Son Dakika
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Magandaya, sıktığı mermiler 65 bin TL'ye mal oldu

02.07.2022 13:27
Magandaya, sıktığı mermiler 65 bin TL'ye mal oldu

Gaziantep'te seyir halindeki araç içinden havaya defalarca rastgele ateş eden maganda kıskıvrak yakalandı.

Gaziantep'te seyir halindeki araç içinden havaya defalarca rastgele ateş eden maganda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatılan maganda B.Y.'ye 65 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesinde Dr. Asım Güzelbey Caddesi üzerinde gece saat 22.00 sıralarında 3 gün önce yaşandı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde seyir halindeki araç içerisinden havaya defalarca rastgele ateş eden magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıyan görüntülerden araç sürücüsü ile arkadaşının kimliğini tespit etti. Olay esnasında araç kullanan kişinin A.K., havaya ateş eden kişinin de B.Y. olduğunu belirleyen ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.

Magandaya 65 bin TL para cezası

Sürücü belgesine el konulan A.K. hakkında alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatılırken, araç içinden havaya ateş eden maganda B.Y.'ye 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde 65 bin TL idari para cezası kesildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Magandaya, sıktığı mermiler 65 bin TL'ye mal oldu - Son Dakika

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