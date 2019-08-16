Son Dakika Haberleri: Mağara ayılarının neslinin tükenmesinin sorumlusu modern insan mı?
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Mağara ayılarının neslinin tükenmesinin sorumlusu modern insan mı?

33 dakika önce

Mağara ayılarının geçmiş popülasyon dinamiklerini yeniden oluşturan genetik araştırma, bu türün neslinin tükenmesinde buz çağında yaşanan iklim soğumasından çok modern insanın (homosapiens) etkili olduğunu ortaya koydu.

Mağara ayılarının neslinin tükenmesinin sorumlusu modern insan mı?, System.String[]
Mağara ayılarının geçmiş popülasyon dinamiklerini yeniden oluşturan genetik araştırma, bu türün neslinin tükenmesinde buz çağında yaşanan iklim soğumasından çok modern insanın (homosapiens) etkili olduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmada Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Sırbistan, İspanya ve İsviçre'den 14 alanda bulunan kemik kalıntılarından 59 mağara ayısı genomu verisi elde edildi.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 
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