Mağara ayılarının neslinin tükenmesinin sorumlusu modern insan mı?
33 dakika önce
Mağara ayılarının geçmiş popülasyon dinamiklerini yeniden oluşturan genetik araştırma, bu türün neslinin tükenmesinde buz çağında yaşanan iklim soğumasından çok modern insanın (homosapiens) etkili olduğunu ortaya koydu.
Mağara ayılarının geçmiş popülasyon dinamiklerini yeniden oluşturan genetik araştırma, bu türün neslinin tükenmesinde buz çağında yaşanan iklim soğumasından çok modern insanın (homosapiens) etkili olduğunu ortaya koydu.
Yapılan araştırmada Fransa
, Almanya
, İtalya
, Polonya
, Sırbistan, İspanya
ve İsviçre
'den 14 alanda bulunan kemik kalıntılarından 59 mağara ayısı genomu verisi elde edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03
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