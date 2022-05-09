Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi - Son Dakika
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Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi

09.05.2022 10:05
Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde halk arasında 'Gedefi İni' olarak bilinen mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi.

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde halk arasında 'Gedefi İni' olarak bilinen mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi. Doğa yürüyüşü sırasında durumu fotoğraflayıp, belgeleyen Antalya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuncer Koç, "Koruma altına alınmayan ve kaderine terk edilen mağara kilise, şu anda talan ediliyor" dedi.

Gündoğmuş ilçesi, Karadere Mahallesi yakınlarındaki Geç Roma ve Bizans dönemine ait 'Gedefi ini' olarak bilinen mağara kilise, definecilerin kaçak kazılarıyla talan edildi. Bir yılı aşkın süredir yapılan kaçak kazılar nedeniyle mağaranın içindeki, yıllara meydan okuyan yapılar yıkıldı.

Antalya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ADDK) Başkanı Tuncer Koç, kaçak kazıların hedefindeki mağaranın halini, doğa yürüyüşü sırasında fotoğraflayarak belgeledi. Koç, mağaranın içinin beton delme aleti ve benzeri araçlarla tahrip edildiğini, daha fazla zarar görmeden korunup turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.'3 ADET YAZIT YER ALIYOR'20 metre yüksekliğinde, 13 metre uzunluğundaki mağaranın gizli iki kapısı olduğunu aktaran Koç, sonraki dönemlerde depremlerin yol açtığı göçüklerle mağaranın ağzının tamamen açıldığını bildiklerini kaydetti. Tuncer Koç, "Mağarada savaş zamanında su ihtiyacını karşılamak için sonradan açılmış bir kuyu bulunuyor. Mağarada ikisi doğu, biri batı duvarında olmak üzere üç adet yazıt yer alıyor" dedi.'MAĞARA KADERİNE TERK EDİLDİ'

Önceki yıllarda mağarada çömlekler, tuğlalar, metal işi gibi birçok tarihi eser bulunduğunu ifade eden Koç, "Ele geçen buhardanlık, kandiller ve dinsel törenlerde kullanılan diğer aletler, Geç Roma ve Bizans dönemine ait. Mağaranın hemen üzerinde yamaç boyunca uzanan büyük bir alanı kaplayan asıl kent yerleşimi ve kenti çevreleyen duvarlar yer alıyor. Koruma altına alınmayan ve kaderine terk edilen mağara kilise, şu anda talan ediliyor. Önceki gün gittiğim yürüyüş sırasında mağaranın içler acısı, halini fotoğraflarla belgelemeye çalıştım. Bir an önce koruma altına alınmazsa ortada mağara kilise diye bir şey kalmayacak" diye konuştu.


Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi
Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi
Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi
Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi
Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi
Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi
Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi
Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi
Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi
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Dağcılık ve Doğa Sporları, Gündoğmuş, Antalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi - Son Dakika


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