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MAĞARA ŞEHRİ TURİZME KAZANDIRILDI - Son Dakika

MAĞARA ŞEHRİ TURİZME KAZANDIRILDI

24.08.2021 14:35

MARDİN'in Midyat ilçesinde, binlerce yıl öncesine ait yer altı yaşam mağaraları yapılan düzenlemeler ile turizme kazandırıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, binlerce yıl öncesine ait yer altı yaşam mağaraları yapılan düzenlemeler ile turizme kazandırıldı.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Müslüman, Hristiyan ve Ezidi inançlarına mensup Türk, Kürt, Arap, Ezidi, Süryani ve Kürtlerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinin konuşulduğu 'Medeniyetler Beşiği Midyat'ın önemli tarihi ve kültürel miraslarından birisi olan yer altı yaşam mağaraları turizme kazandırıldı. Midyatlı turizmci 49 yaşındaki Veli Güneş, tarihi mekanların bulunduğu Işıklar Mahallesi'nde, bir dönem Süryani ailelerin yaşadığı mağara evler ile üzerindeki tarihi yapıları kendi imkanları ile aslına uygun restore ederek, turistik tesis olarak turizme kazandırdı. Kente gelen turistlerin gezip görmesi amacıyla hizmete açılan mağara evlerde ayrıca önceden evlerde ve tarım alanında kullanılan çeşitli eşyalar da sergileniyor. Mağaranın turizme açılmasıyla ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Turizmci Güneş, tarihi Midyat mağaralarını dünya halklarının hizmetine açtıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Midyat mağaraları dünyaya açılan bir penceredir, dünyanın ilk yaşam merkezidir. Mezopotamya'da hayvanlarla insanların iç içe yaşadığı dönemde kullanılan mekandır. Hayalimizi gerçekleştirdik yani bu Midyat mağaraları. Matiat'ın diğer anlamı mağara şehri. Biz de bir nebze olsun mağaraları açtık. Bu mağaraların özelliği nedir? Hem Süryani, hem Müslüman, hem de Ezidi barınakları var, yaşam merkezleri var burada. Yani üç dilin, üç dinin yaşam merkezi var. Midyat başlı başına bir turizm merkezi oldu. Dünyaya açılan bir lansedir mağara. Matiat (ismi) mağaradır zaten. Midyat mağara şehri anlamındadır. İnşallah geride kalan diğer mağaraları da ufak ufak yetkililer, esnaf, iş adamları, bunu gün yüzüne çıkarıp yaşam merkezi haline getirirler."

Midyat Esnaf Odası Başkanı Rıfat Direkçi, ilçe merkezine gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok rağbet gösterdiği mağaraların turizme kazandırılmasıyla ekonomiye önemli katkı sağlayacağını söyledi. Van'dan Midyat'ı ailesiyle birlikte gezmeye gelen Turan Bahçeci, "Mağaraları olsun, eski evler olsun gezilecek çok yer var. Zaten filmlerin çekiminin çoğu burada oluyor. Biz burayı dizilerde, filmlerde gördük, bir merak sardı. Güzel Midyat'ımız, güzel Mardin'imizi görelim, çocuklar da görsün. Gerçekten burayı gördüğümüze de mutlu olduk. bunu beklemiyorduk" dedi.

MAĞARA ŞEHRİ TURİZME KAZANDIRILDI
MAĞARA ŞEHRİ TURİZME KAZANDIRILDI
MAĞARA ŞEHRİ TURİZME KAZANDIRILDI
MAĞARA ŞEHRİ TURİZME KAZANDIRILDI

Hristiyan, Müslüman, Mardin, Midyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAĞARA ŞEHRİ TURİZME KAZANDIRILDI - Son Dakika


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