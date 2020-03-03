Mağarada 300 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Mağarada 300 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mağarada zulalanmış 300 kilo esrar ele geçirildi.

Mağarada 300 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mağarada zulalanmış 300 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'ye bağlı kırsal Yalaza köyündeki mağaraya çuvallar içerisinde esrar konulduğu, uyuşturucunun alıcılar kanalıyla şehirlere sevk edilip, okul önlerinde satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, mağara ve kaya bloklarının arasına çuvallar içerisine gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 300 kilo esrar ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.


Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:13 Kaynak: DHA
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