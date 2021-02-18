Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti - Son Dakika

Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti

18.02.2021 00:49

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir mağarada meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir mağarada meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesinde meydana geldi. Mahallenin dağlık bölgesinde yer alan bir mağarada iddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Kavgada ağır yaralanan Mahmut Kama (33) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 6 kişi ise ihbar üzerine bölgeye gönderilen 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlatan polis, mermilerin hedefi olan bir otomobil ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti
Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti
Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti
Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti
Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti
Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti
Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti
Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti
Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti
Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti
Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti - Son Dakika


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