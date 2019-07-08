Mağarada besihane...Aşırı sıcaklarda Şanlıurfa'da mağaralar ahır olarak kullanılıyor

Mağarada besihane...Aşırı sıcaklarda Şanlıurfa'da mağaralar ahır olarak kullanılıyorYılın 8 ayı büyükbaş 4 ayı ise küçükbaş besliyorlarŞANLIURFA - Şanlıurfa'da eski dönemlerde ibadethane ve çilehane olarak kullanılan mağaralar şimdilerde ise ahır olarak kullanılıyor. Hava sıcaklığının 50 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da besiciler hayvanlarını dışarıya göre çok daha serin olan mağaralarda besliyor.Şanlıurfa'da asırlar öncesinde ibadethane ve çilehane gibi amaçlar doğrultusunda kullanılan mağaralardan birçoğu 20. yüzyıldan sonra turizme kazandırılırken bazı mağaralar ise halen daha barınma gibi farklı amaçlarda da kullanılıyor. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde bulunan mağaralar ise yaklaşık yarım asırdır yöre insanı tarafından ahır olarak kullanılıyor. Mağaraların dışarıya göre çok daha serin olması nedeniyle besihane gibi kullandıklarını beliren besiciler, bölgede 3 ayrı dağ ve eteklerinde irili ufaklı 350 mağaranın olduğunu kaydetti.Bu mağaraların insanlar kadar hayvanların da uğrak yeri olduğunu hatırlatan üreticiler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvanların bu mağaralarda besiye aldıklarını kaydetti."Mağarada hayvan besiciliği yapıyor"20 yıldır besicilik yapan Mehmet Yaşar, "Şu anda kurban bayramı yaklaştığı için mağaraların yarısından fazlası dolu. Kurban bayramına hazırlanıyorlar. Ben 20 yıldır besicilik yapıyorum. Babam küçüklüğünden bu yana 45 yıldır bu işi yapıyor. Biz şu anda büyükbaşla uğraşıyoruz. Yılın 8 ayını besicilikle uğraşıyoruz. Son 4 ayında da küçükbaş koyup besliyoruz. Çiftlik usulü değil bizimki eski sistem. Mağaranın usulü daha serin olması. Dışarıda hava sıcak, içeride solunum sistemi daha rahat olduğu için içeride, mağarada besliyoruz. Bizim sistem çok eski bir sistem. Biz ahırda hayvanlara tek tek yem veriyoruz. Tek tek altını çekiyoruz, tek tek sulandırıyoruz, yemleri ellerimizle yapıyoruz tek tek dağıtıyoruz ve el arabasıyla pisliklerini tek tek atıyoruz. Yani her birine tek tek hizmet ediyoruz. 8 ay,1 yıl boyunca bunlara tek tek hizmet ediyoruz" dedi."Bu işi yapmayı kendi evladıma tercih etmiyorum"Mağara içerisinde besicilik yapan Mehmet Yaşar, "Şanlıurfa'da ısı derecesi 50 bulduğu için bizde mağaraların içersin de hayvanları besliyoruz. Dışarıda serinletme sistemimiz olmadığı için, ağaçların altında serinletemediğimiz için bizde mecburen mağara içersin de beslemeyi tercih ediyoruz. Şu anda işin doğrusuna bakarsanız gelir olarak çok kısıtlı. Bu işi kendi evladıma tercih etmiyorum. Devletin bize sunduğu imkanlar olmadığı için bizde evlatlarımızı geri çekmeye çalışıyoruz. İmkanlar bizim için kısıtlandı." diye konuştu.