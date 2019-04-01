Son Dakika Haberleri: Mağarada Çukura Düşen Kadını İtfaiye Kurtardı

Mağarada Çukura Düşen Kadını İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ziyaret amacıyla gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası'nın içerisindeki çukura düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mağarada Çukura Düşen Kadını İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, ziyaret amacıyla gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası'nın içerisindeki çukura düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Nahide Hansu (52), yakınlarıyla gittiği Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası'nda dengesini kaybedip, mağaranın içerisindeki çukura düştü.

Yaralanan Hansu'nun düştüğü yerden çıkamaması üzerine, yakınları Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Hansu'yu uzun uğraşları sonucu düştüğü yerden çıkardı. Hansu, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Daha önce de mağaranın içerisindeki çukura bir vatandaş düşmüş ve ekiplerce kurtarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:40 Kaynak: AA

Mersin, Tarsus, İtfaiye, Güncel
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