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Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi

13.12.2021 17:38

Tunceli'de süren Eren Kış-6 Mercan dağları operasyonunda 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere 9 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti. Tunceli Valiliği o operasyonların görüntülerini "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştı.

Kahraman Türk askerinin Tunceli Ovacık'ta başlattığı Eren Kış-6 Operasyonu kararlılıkla sürüyor. Operasyon kapsamında 3 Aralık'ta, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince bir mağarada 9 terörist kıstırılmıştı. Teröristlerin karşılık vermesi üzerine Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu şehit olurken, görevli diğer askerlerimiz Celil Mutlu'nun kanını yerde bırakmayarak 9 teröristi etkisiz hale getirmişti.

Tunceli Valiliği Eren Kış-6 operasyonlarının görüntülerini paylaştı

"LÜTFEN SESİ AÇINIZ"

Operasyondan günler sonra Tunceli Valiliği tarafından bir video paylaşıldı. Videoda teröristlerle karşı yapılan son uyarılar ve operasyon anı yer aldı. Valiliğin "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştığı görüntülerde askerlerin, "Çıkın teslim olun. İçeridekiler akıllı olun ya, bırakır mıyız biz burada sizi." sözleri ise dikkat çekti.

Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği, Tunceli Ovacık, Terörist, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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