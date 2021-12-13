Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kahraman Türk askerinin Tunceli Ovacık'ta başlattığı Eren Kış-6 Operasyonu kararlılıkla sürüyor. Operasyon kapsamında 3 Aralık'ta, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince bir mağarada 9 terörist kıstırılmıştı. Teröristlerin karşılık vermesi üzerine Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu şehit olurken, görevli diğer askerlerimiz Celil Mutlu'nun kanını yerde bırakmayarak 9 teröristi etkisiz hale getirmişti.

"LÜTFEN SESİ AÇINIZ"

Operasyondan günler sonra Tunceli Valiliği tarafından bir video paylaşıldı. Videoda teröristlerle karşı yapılan son uyarılar ve operasyon anı yer aldı. Valiliğin "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştığı görüntülerde askerlerin, "Çıkın teslim olun. İçeridekiler akıllı olun ya, bırakır mıyız biz burada sizi." sözleri ise dikkat çekti.