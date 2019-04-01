Mağarada Kuyuya Düşen Kadını İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaret için gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası'nda çukura düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaret için gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası'nda çukura düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Nahide Hansu (52) adlı kadın, yakınlarıyla birlikte ziyaret için gittiği Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası'nda dengesini kaybedip, çukura düşerek yaralandı. Düştüğü yerde hareketsiz kalan kadının yardımına, yakınlarının haber vermesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri yetişti. Boynu zedelenerek yaralanan Hansu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

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