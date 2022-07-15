Mağarada mahsur kalan 3 kişi, 12 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mağarada mahsur kalan 3 kişi, 12 saatlik çalışmayla kurtarıldı

15.07.2022 14:55
Mağarada mahsur kalan 3 kişi, 12 saatlik çalışmayla kurtarıldı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Mencilis Mağarası'nda mahsur kalan baba ve kızı ile rehber, 12 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Mencilis Mağarası'nda mahsur kalan baba ve kızı ile rehber, 12 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Hollanda'da yaşayan baba ve kızı tatil için Karabük'e geldi. Turizme açık olan ve 400 metreden sonra profesyonel ekiple ilerlenen mağaraya 2 rehber eşliğinde giren baba ve kızı, yaklaşık 3 kilometrelik zorlu alanlardan geçtikten sonra çelik halatlarla karşıya geçti. Baba kızın ardından karşıya geçmek isteyen rehber Bahadır Öztürk (27) ise halatın kopması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaşanan kaza sonrası diğer rehber mağaradan çıkarak yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri geldi. 16 kişilik ekip mağara içinde kanyona düşerek yaralanan rehber ile mahsur kalan baba kızı kurtarmak için saat 00.30'da mağaraya giriş yaparak çalışmalara başladı. Mağaraya giren ekipler, halatı onararak baba ve kızı kurtarırken, yaralanan rehber sedyeye alındı. Rehber sedye ile taşınarak 12 saat sonra mağaradan çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Öztürk, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, ihbarın dün gece geldiğini, mağaraya girerek mahsur kalanları 12 saat sonra çıkarabildiklerini söyledi.


YORUMLAR
500
Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mağarada mahsur kalan 3 kişi, 12 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:37 Rusya bilinçli bir şekilde sivilleri öldürüyor! Ukrayna'da iki üniversite roketlerle vuruldu
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:17 Çaykur Rizespor yönetimi tepki çeken bir karara imza attı! Erkek takımı ligden düşünce kapısına kilidi vurdular
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
13:09 CHP'li Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz mesajında ne demek istedi? "Bu tehdit henüz kalkmamıştır"
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
13:02 Dün 21 masum sivil Rus ordusunun füze saldırısında can vermişti! Rusya, Ukrayna'ya 3 şart sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 14:58:39. #1.13#
SON DAKİKA: Mağarada mahsur kalan 3 kişi, 12 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement