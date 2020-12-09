Mağarada PKK'nın lav silahı ve el bombaları bulundu - Son Dakika

MUŞ Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda bir mağara içerisinde terör örgütü PKK'ya ait 1 adet lav silahı, 2 adet savunma tipi el bombası ile bir adet serum ele geçirildi.

Muş İl JandarmaKomutanlığın'na bağlı ekipler aldıkları istihbarat üzerine Hasköy ilçesine bağlı Ortaç köyundeki Dedemen tepenin kuzey batı yamacında Yıldırım-9 operasyonu kapsamında arama tarama çalışması gerçekleştirdi. Jandarma, bölgede terör örgütünün kullandığını belirlediği 26 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde bir mağara buldu. Mağarada arama yapan jandarma 1 adet lav silahı, 2 adet savunma tipi el bombası, bir poşet serum ile muhtelif giyim eşyası buldu.