Mağarada PKK'nın lav silahı ve el bombaları bulundu - Son Dakika

Mağarada PKK'nın lav silahı ve el bombaları bulundu
09.12.2020 16:49
MUŞ Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda bir mağara içerisinde terör örgütü PKK'ya ait 1 adet lav silahı, 2 adet savunma tipi el bombası ile bir adet serum ele geçirildi.
MUŞ Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda bir mağara içerisinde terör örgütü PKK'ya ait 1 adet lav silahı, 2 adet savunma tipi el bombası ile bir adet serum ele geçirildi.
Muş İl JandarmaKomutanlığın'na bağlı ekipler aldıkları istihbarat üzerine Hasköy ilçesine bağlı Ortaç köyundeki Dedemen tepenin kuzey batı yamacında Yıldırım-9 operasyonu kapsamında arama tarama çalışması gerçekleştirdi. Jandarma, bölgede terör örgütünün kullandığını belirlediği 26 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde bir mağara buldu. Mağarada arama yapan jandarma 1 adet lav silahı, 2 adet savunma tipi el bombası, bir poşet serum ile muhtelif giyim eşyası buldu.
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