Son Dakika Haberleri: Mağarada sıkışan oğlak kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Mağarada sıkışan oğlak kurtarıldı

10 dakika önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, üç gündür mağarada mahsur olan oğlak, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Mağarada sıkışan oğlak kurtarıldı, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, üç gündür mağarada mahsur olan oğlak, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Gazipaşa'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Karatepe Yaylası'nda yaşayan Furkan Çağlayan, 3 gün önce kaybolan oğlağını kardeşi Hamza Çağlayan ile ararken dar girişli bir mağarada olduğunu fark etti.
Hayvanını kurtaramayan Çağlayan, Gazipaşa Belediyesi ve Arama Kurtarma ekibinden yardım istedi. Karatepe Yaylası'na giden ekipler, yaklaşık iki saatlik yol açma çalışmasının ardından mağaraya ulaştı.
Kepçe ile mağaranın giriş bölümü genişletildi ve hayvanın mağaradan çıkması için anne keçi getirildi. Bir süre sonra mağaradan çıkan oğlak, annesinin yanına geldi.
Keçi ve yavrusu, daha sonra sahipleri tarafından ağıla götürüldü.
Gazipaşa, Çağlayan, Karatepe, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuştan elleri olmayan yaşlı adam, ayaklarıyla çay demleyip içiyor
Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mağarada sıkışan oğlak kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]