Mağarada Sıkıştırılan Teröristler Etkisiz Hale Getirildi
1 saat önce
Tunceli'de bir mağarada sıkıştırılan ve sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Tunceli
'de bir mağarada sıkıştırılan ve sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Ovacık
ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 13 Aralık
2018'de başlatılan operasyonun, 9 gündür devam ettiği belirtildi.
Operasyonda, bir mağara içerisinde teröristler bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlere yapılan tüm 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen karadan ve havadan operasyonla mağarada bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:05 Kaynak: AA
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