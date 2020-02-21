Mağarada tüfekle intihar eden genci çobanlar buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mağarada tüfekle intihar eden genci çobanlar buldu - Son Dakika

Mağarada tüfekle intihar eden genci çobanlar buldu

6 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Umut Zeki Ş. (21), mağarada av tüfeğiyle kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

Mağarada tüfekle intihar eden genci çobanlar buldu, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Umut Zeki Ş. (21), mağarada av tüfeğiyle kendisini başından vurarak yaşamına son verdi. Umut Zeki Ş.'nin cesedi çobanlar tarafından bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Zeki Ş., mahallenin dağlık kesiminde bulunan bir mağarada çobanlar tarafından ölü bulundu. Çobanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Umut Zeki Ş.'nin babasına ait av tüfeğiyle kendini başından vurarak intihar ettiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Umut Zeki Ş.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Umut Zeki Ş.'nin 3 gündür evine gitmediği en son bugün sabah saatlerinde görüldüğü öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Pamukkale, Çobanlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:27 Kaynak: DHA
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