Son Dakika Haberleri: Mağaradan gelen lezzet
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Mağaradan gelen lezzet

9 dakika önce

- Mağaradan gelen lezzet Siirt'te vatandaşlar, peynir, turşu, konserve gibi ürünleri, bozulmaması için mağaralarda muhafaza ediyor Yiyecekleri yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan koruyan mağaralar, yıllardır vatandaşlar tarafından kullanılıyorSİİRT - Siirt'te vatandaşlar, yazın ürettikleri...

- Mağaradan gelen lezzet

Siirt'te vatandaşlar, peynir, turşu, konserve gibi ürünleri, bozulmaması için mağaralarda muhafaza ediyor

Yiyecekleri yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan koruyan mağaralar, yıllardır vatandaşlar tarafından kullanılıyor

SİİRT - Siirt'te vatandaşlar, yazın ürettikleri peynir, turşu, konserve, tereyağı gibi ürünlerin bozulmaması için doğal soğuk hava deposu olarak kullandıkları mağaralarda muhafaza ediyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesi Kayabağlar köyünde yaşayan vatandaşlar, asırlardır süren geleneği devam ettiriyor. Kış aylarında tüketmek için hazırladıkları peynir, turşu, konserve, tereyağı gibi ürünlerin bozulmasını önlemek isteyen vatandaşlar, bu ürünleri mağarada muhafaza altına alıyor. Mağaraların, peynir, turşu, konserve, tereyağı gibi ürünlerin tat ve lezzetini koruduğunu belirten yöre halkından Fikret Toktanış, yiyecekleri mağarada muhafaza etme geleneğinin devam ettiğini dile getirdi. Toktanış, "Asırlardır bu geleneği burada sürdürüyoruz. Eskiden buzdolabı olmadığı zamanlarda teknolojinin gelişmediği zamanlarda dedelerimiz ve büyüklerimiz bu uygulamayı yapıyordu. Bu gelenek haline geldi. Günümüze kadar kendi peynirlerimizi, ayranlarımızı, turşularımızı kışlık olan bütün ihtiyaçlarımızı gelip bu mağarada muhafaza ediyoruz. Bu mağarada saklanan bütün peynirlerimiz, konservelerimiz ayrı bir tat, lezzet, hoşluk veriyor yemeklerimize. Bütün köydeki komşularımız gelip kışlık ihtiyaçlarını bu mağarada sağlıyor. Soğuk hava depolarına da ayrı bir ücret ödemiyoruz" dedi.

"Köylüler eski geleneği devam ettiriyor"

Köy halkının soğuk hava depoları olmasına rağmen mağaraları tercih ettiğini belirten vatandaşlardan Muhsin Polat, mağarada doğal ortamda bırakılan kış ürünlerinden alınan lezzetin hiçbir yerde bulunmadığını söyledi. Polat, "Daha önce bu köyde elektrik yoktu. Köy halkı bütün yoğurdunu, ayranını, peynirini gidip mağaraya bırakıyordu. Elektrik gelmesine rağmen insanlarımız peynirini mağaraya bırakıyorlar" diye konuştu.

Mağaradan gelen lezzet

Kayabağlar, Kurtalan, Siirt, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
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