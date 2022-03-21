Mağaralarda dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
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Mağaralarda dev buz sarkıtları oluştu

21.03.2022 10:57
Mağaralarda dev buz sarkıtları oluştu

Kahramanmaraş'ta soğuk havanın etkisiyle mağara ve çevresinde devasa büyüklükte çok sayıda buz sarkıtı oluştu.

Kahramanmaraş'ta soğuk havanın etkisiyle mağara ve çevresinde devasa büyüklükte çok sayıda buz sarkıtı oluştu.

Ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da son günlerde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Kırsaldaki binaların yanı sıra deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Göksun ilçesinde Hacıkodal Bor Şelalesi ve bölgedeki mağarada oluşan buz sarkıtları dikkat çekti. Adeta kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgede, buz sarkıtlarının mağara içerisinde yer yer 2-3 metreye ulaştığı görüldü.

Fotoğraf tutkunları bölgeye ulaşabilmek için zorlu mücadele verirken, gezgin Sefer Sağır da oluşan buz sarkıtlarını görüntüledi.

(Halil Ulubey/ İHA)

Mağaralarda dev buz sarkıtları oluştu
Mağaralarda dev buz sarkıtları oluştu

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Togo Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Bor, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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