Son Dakika Haberleri: Mağaraya düşen ineği kurtarmak için mahalle halkı işte böyle seferber oldu
Son Dakika Güncel Haber

Mağaraya düşen ineği kurtarmak için mahalle halkı işte böyle seferber oldu

49 dakika önce

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Karaster yaylasında 8 metre derinlikteki mağaraya düşen ineği kurtarmak için yöre halkı seferber oldu.

Mağaraya düşen ineği kurtarmak için mahalle halkı işte böyle seferber oldu, System.String[]
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Karaster yaylasında 8 metre derinlikteki mağaraya düşen ineği kurtarmak için yöre halkı seferber oldu.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezi doğa harikası Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistlerin yüksekten fotoğraf çekmek için çıktıkları Karaster Yaylasında ilginç bir olay yaşandı. Yaylada otlamak için bayıra çıkan Cemal Bektaş'a ait inek otladığı sırada yaklaşık 8 metre derinliğindeki bir mağaranın içine düştü. Durumu fark eden yayla sakinleri ineği kurtarmak için seferber oldu. Yayla sakinlerinden Mustafa Şen ve bir arkadaşı halatlara tutunarak hayvanın bulunduğu mağaraya indi. Burada hayvanı her tarafından sıkı bir şekilde bağlayan yayla sakinleri halatı yavaş yavaş çekerek kademeli olarak ineği yukarıya doğru çekmeye başladı. Yaklaşık 4 saatlik yoğun bir mücadelenin ardından mağaraya düşen hayvan yayla sakinleri tarafından sağlıklı bir şekilde mağaradan çıkarıldı. İneği mağaradan çıkarmayı başaran yayla sakinleri hayvanı kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.

Arkadaşlarıyla mağaraya düşen ineği kurtarmayı başaran Mustafa Şen, mağaranın şu ana kadar keşfedilmemiş olduğunu, ineğin düşmesi sayesinde mağarayı keşfettiklerini ifade ederek, hayvanı kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
türkiye, uzungöl, çaykara, trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li oyuncu Steven Seagal Türkiye'de Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup oldu MUŞ Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 12:01:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mağaraya düşen ineği kurtarmak için mahalle halkı işte böyle seferber oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]