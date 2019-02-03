Son Dakika Haberleri: Mağarayı Ziyarete Giderken Kaza: 10 Yaralı

Mağarayı Ziyarete Giderken Kaza: 10 Yaralı

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Taşkuyu Mağarası'nı ziyaret etmek üzere yola çıkanların içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Mağarayı Ziyarete Giderken Kaza: 10 Yaralı, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Taşkuyu Mağarası'nı ziyaret etmek üzere yola çıkanların içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Tarsus'taki Taşkuyu Mağarası yakınlarında meydana geldi. Mağarayı gezmeye gidenlerin içinde bulunduğu, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 SF 197 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 10 kişi, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:18 Kaynak: DHA

Mersin, Tarsus, Güncel
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