Bursa'da ev eşyası satan mağazanın açılışında izdiham yaşandı! Camların kırıldığı hengamede polisten müdahale geldi - Son Dakika
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Bursa'da ev eşyası satan mağazanın açılışında izdiham yaşandı! Camların kırıldığı hengamede polisten müdahale geldi

22.10.2022 13:41

Bursa'da ev eşyası satan bir mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince yüzlerce kişinin akınına uğradı. Yaşanan izdihamda mağazanın camları kırılırken bölgeye sevk edilen polis, açılışı iptal ederek kalabalığı dağıttı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Ertuğrul Mahallesi'nde yeni ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

Mağaza açılışında izdiham yaşandı; polis müdahale etti

CAMLARI KIRDILAR

Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. Mağazanın camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mağazanın açılışını durdurdu. Kalabalık, polisin uyarısıyla dağıldı.

Mağaza açılışında izdiham yaşandı; polis müdahale etti
Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da ev eşyası satan mağazanın açılışında izdiham yaşandı! Camların kırıldığı hengamede polisten müdahale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ev eşyası satan mağazanın açılışında izdiham yaşandı! Camların kırıldığı hengamede polisten müdahale geldi - Son Dakika
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