Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Ertuğrul Mahallesi'nde yeni ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.
Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. Mağazanın camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mağazanın açılışını durdurdu. Kalabalık, polisin uyarısıyla dağıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da ev eşyası satan mağazanın açılışında izdiham yaşandı! Camların kırıldığı hengamede polisten müdahale geldi - Son Dakika