2023 bütçesinde ipucu gibi artış! Bu oranı hesaplayınca asgari ücret bakın ne kadar oluyor

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da ev eşyası satan mağazanın açılışında izdiham yaşandı! Camların kırıldığı hengamede polisten müdahale geldi - Son Dakika

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