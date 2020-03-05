Mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada

10 dakika önce

ADIYAMAN'da, kıyafet mağazası önünde, kaldırımda bulunan etek, kimliği belirsiz kadın tarafından çalındı.

Mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada, System.String[]

ADIYAMAN'da, kıyafet mağazası önünde, kaldırımda bulunan etek, kimliği belirsiz kadın tarafından çalındı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Olay, öğle saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, müşteri gibi Mustafa Albayrak'a ait kıyafet mağazası önüne gelip, içeri bakmaya başladı. Kadın, daha sonra mağaza önündeki eteklerden birini çalıp, çantasına koyarak, uzaklaştı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, polise haber verdi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kadının yakalanması için çalışma başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan kadın 9 günlük karantina sürecini anlattı İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşeti Putin'in gergin yüz ifadesi zirveye damga vurdu! İşte olayın perde arkası

Son Dakika Haberleri
15:27 Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz çıkışı: Bizi nasıl yakalayamadınız anlamadım
14:59 İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak
14:59 İki ayın galibi Eltilerin Savaşı
14:36 Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
14:34 Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 15:39:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]