ADANA Mağaza sahibini, 'EFT' yalanıyla 600 lira dolandırdılar - Son Dakika

Mağaza sahibini, 'EFT' yalanıyla 600 lira dolandırdılar

ADANA'da mağaza sahibi Ramazan Tiftik (30), 8 başörtüsü alıp, ücretini hesap numarasına EFT ile göndereceklerini söyleyen çift tarafından 600 lira dolandırıldığını iddia ederek, polise başvurdu. Tiftik, çiftin alışveriş sırasında verdikleri EFT talimatını, mağazadan ayrıldıktan sonra iptal ettiklerini öne sürdü.

Dolandırıcılık olayı iddiaya göre 13 Mart Cumartesi günü Çukurova ilçesindeki Şehitler Bulvarı'nda bulunan tesettür giyim mağazında yaşandı. Mağazaya İ.A. ile birlikte gelen B.A., 600 lira değerinde 8 başörtüsünü alıp, kasaya geldi. Eşi İ.A. da ödeme yapmak için cüzdanını çıkarttı. Ancak kredi kartını unuttuğunu söyleyip, Ramazan Tiftik'e ödemeyi hesap numarasına EFT ile yapmak istediğini bildirdi. Tiftik de hesap numarasını verdi. İ.A. cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından EFT talimatı verdiğine dair yazıyı gösterdikten sonra eşi ile birlikte mağazadan ayrıldı. Pazartesi sabahı paranın hesabına geçmemesi üzerine Tiftik, İ.A.'yı arayıp, 600 lirayı istedi. Ancak daha sonra ki aramalarında cep telefonu numarasının engellendiğini fark etti. Ramazan Tiftik hemen polise başvurdu.

Tiftik, poliste çok sayıda suç kayıtları bulunan çiftin yer aldığı güvenlik kamera görüntülerini Adana Çevirme Radar adlı sosyal medya hesabından paylaşarak, esnafı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

'BAŞKALAR MAĞDUR OLMASIN'

Ramazan Tiftik, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Cumartesi günü eşim ile birlikte satış yaparken içeri bir çift girdi. 600 liralık başörtüsü satın aldılar. Kasaya geldiklerinde kredi kartlarının yanlarında olmadığını, işlemi EFT yoluyla yapabileceklerini söylediler. Biz hafta sonu EFT yapılamadığını biliyoruz. GüvenİP, satışı gerçekleştirdik. Pazartesi oldu para hesaba düşmedi. Aradığımda oyaladı, sonra da numaramı engelledi. Başka numaradan aradım, terar engelledi. Karakola gittim. İkili bunu birçok kişiye yapmışlar. Birçok suçtan dosyaları varmış. Karakola 10-12 kadar suç duyurusunda bulunulmuş. Karakola gerekli başvuruyu yaptım. Davacı ve şikayetçiyim. Başka insanların mağdur olmasını istemiyorum."

Öte yandan, çiftin mağazada alışveriş yaptığı ve telefondan EFT talimatı vermeye çalıştıkları anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.