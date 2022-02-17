Üye Girişi
Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi! - Son Dakika

Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi!

17.02.2022 13:55
Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi!

Antalya'da camını kırarak içeriye girdiği halı mağazasından dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalan yüzde 80 engelli bir kişi, olaydan 1 ay sonrası tekrar aynı mağazaya geldi ve iş yeri sahibinin elini öpmek istedi. Karşısında gördüğü hırsıza hakkını helal etti.

Muratpaşa'da 11 Ocak gecesi Murat Erdemir'e ait halı mağazasına girerek bilgisayar ve cep telefonu çalan kişi, iş yeri sahibinin şikayetinin ardından gözaltına alındı. Yüzde 80 engelli olduğu öğrenilen şüpheli, serbest bırakılmasının ardından tekrar iş yerine giderek helallik istedi.

"HIRSIZLIĞIN SORUMLUSU BENİM, PİŞMANIM"

İsmi açıklanmayan kişi, Erdemir'e "Kusura bakamayın özür dilerim. Geçen bir hırsızlık olmuştu. Onun sorumlusu benim. Pişman oldum. Bilgisayarı 550 liraya sattım. Cep telefonunu ben almadım" dedi.

Daha sonra ise "Durumum yok. Malulen emekliyim, mahkemeye söyleyin abi gereken neyse cezam verilsin. Kendimi kaybettim. Helallik almaya geldim. Pişmanım, sen hakkını helal ettikten sonra ben de sana dua ederim" diyerek iş yeri sahibinin elini öpmeye çalıştı.

YORUMLAR
500

Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi! - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
15:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:20:14. #1.11#
SON DAKİKA: Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement