Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi! - Son Dakika

Muratpaşa'da 11 Ocak gecesi Murat Erdemir'e ait halı mağazasına girerek bilgisayar ve cep telefonu çalan kişi, iş yeri sahibinin şikayetinin ardından gözaltına alındı. Yüzde 80 engelli olduğu öğrenilen şüpheli, serbest bırakılmasının ardından tekrar iş yerine giderek helallik istedi.

"HIRSIZLIĞIN SORUMLUSU BENİM, PİŞMANIM"

İsmi açıklanmayan kişi, Erdemir'e "Kusura bakamayın özür dilerim. Geçen bir hırsızlık olmuştu. Onun sorumlusu benim. Pişman oldum. Bilgisayarı 550 liraya sattım. Cep telefonunu ben almadım" dedi.

Daha sonra ise "Durumum yok. Malulen emekliyim, mahkemeye söyleyin abi gereken neyse cezam verilsin. Kendimi kaybettim. Helallik almaya geldim. Pişmanım, sen hakkını helal ettikten sonra ben de sana dua ederim" diyerek iş yeri sahibinin elini öpmeye çalıştı.