Son Dakika › 3. Sayfa › Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandı - Son Dakika
Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandı
7 saat önce
Bursa'da bir alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
Bursa'da bir alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Olay merkez Osmangazi İlçesinde bulunan Zafer Plaza Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre alışveriş merkezinde yeni açılacak olan bir mağazanın tadilatını yapan Mustafa A. (28) isimli bir genç yüksekten düşerek yaralandı. Mustafa A.'nın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Mustafa A.'yı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı İmam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı