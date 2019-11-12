Son Dakika Haberleri: Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandı - Son Dakika

Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandı

7 saat önce

Bursa'da bir alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandı, System.String[]

Bursa'da bir alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.


Olay merkez Osmangazi İlçesinde bulunan Zafer Plaza Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre alışveriş merkezinde yeni açılacak olan bir mağazanın tadilatını yapan Mustafa A. (28) isimli bir genç yüksekten düşerek yaralandı. Mustafa A.'nın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Mustafa A.'yı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Polis, Bursa, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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