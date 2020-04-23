Mağazacıların AVM'lerden "Ciro bazlı kira" talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mağazacıların AVM'lerden 'Ciro bazlı kira' talebi - Son Dakika

Mağazacıların AVM'lerden "Ciro bazlı kira" talebi

6 saat önce

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, korona virüs salgını ile mücadele döneminde işletmelerin AVM'lerdeki mağazaları kapatmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, "Mağazalarımızı tekrar açabilmek için 30 Temmuz 2020 tarihine kadar kirasız bir dönem,...

Mağazacıların AVM'lerden

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, korona virüs salgını ile mücadele döneminde işletmelerin AVM'lerdeki mağazaları kapatmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, "Mağazalarımızı tekrar açabilmek için 30 Temmuz 2020 tarihine kadar kirasız bir dönem, sonrasında ise kira sözleşmelerimizin süresinin sonuna kadar ciro bazı kira talebimiz var" dedi.

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, salgınla mücadele döneminde perakende sektörünün tüm oyuncuları arasında işbirliği sağlanmasının, zorlu zamanları atlatmada büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Alışveriş merkezlerinin, perakende sektörünün önemli bir oyuncusu ve paydaşı olduğunun altını çizen Tınastepe, şöyle devam etti:

"Perakende sektörünün gelişiminde ve bu konuma gelmesinde önemli bir rol oynayan ve her zaman paydaşımız olarak gördüğümüz alışveriş merkezleri, mağazalarımızı kapalı tuttuğumuz bu dönemi birlikte atlatmamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak görünen o ki, mağazalarımızı açmaya başladığımızda müşteri trafiklerimiz ve dolayısıyla işlerimiz hemen eski haline dönmeyecek. Geçen yılın hacimlerini yakalamamız ise uzun bir süre alacak. Bu süreçte alışveriş merkezlerindeki mağazalarımızda ciro bazlı kira uygulamasına geçilmesi hem alışveriş merkezi yatırımcısı hem de perakendeci için hayati önem taşımaktadır. Artık hem kira hem ortak alan gideri hem de perakendecinin çıkış hakkının kolaylaştırılması noktasında 'yeni normların' belirlenmesi gerekliliği, apaçık ortadadır"

İşletmelerin beklentilerini sıralayan Tınastepe, "Alışveriş merkezleri, operasyonlarımız ve müşterilerimizle buluşmamız açısından büyük önem taşıyor. Bu geçiş döneminde ve sonrasında yeni normlarımızı birlikte belirlemek ve hayatımızı buna göre şekillendirmemiz şart görünüyor. Bu çerçevede, mağazalarımızı tekrar açabilmek için 30 Temmuz 2020 tarihine kadar kirasız bir dönem, sonrasında ise kira sözleşmelerimizin süresinin sonuna kadar ciro kirasına dönülmesi yönünde talebimiz var. Fesih konusunda ise 3 ay önceden bildirmek şartıyla çıkış hakkı verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sektörün önemli gündem konularından biri olan alışveriş merkezlerindeki ortak giderler hususuna da değinen Tınastepe, "Alışveriş merkezlerindeki ortak giderlerin, ciro bazlı düzenlenecek kiraların yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde olmasını talep ediyoruz" dedi.

Ciro bazlı kira düzenlemesi yapılmayacak olan mağazaların sürdürülebilir olamayacağını da ifade eden Tınastepe, "Bazı alışveriş merkezlerinin döviz borçlarının devam ettiğini, bu işletmelerin de mutlaka devlet nezdinde bir koruma şemsiyesi altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. İşini doğru yapan alışveriş merkezleri de sektörün sürekliliği açısından mutlaka korunmalıdır. Ancak maliyetlerimizin kontrol edilemez hale geldiği noktalarda perakendeciler olarak alışveriş merkezi yönetimlerinden de aynı destek ve anlayışı bekliyoruz. Üyelerimiz, dönüş sürecinde ciro bazlı kira düzenlemesine ve yeni normlara anlayış göstermeyen AVM'lerde, ekonomik nedenlerle, mağazalarını kapatmak zorunda kalacaklarını net bir ifade ile belirtmektedirler" dedi.

Cadde mağazalarında da faaliyetin yeniden başladığı dönemden itibaren işlerin normal seyrine döndüğü sürece kadar en az yüzde 50 seviyesinde kira indirimi taleplerinin olduğunu belirten Tınastepe, ancak kazan-kazan anlayışıyla hareket edildiğinde sürdürülebilirliğin sağlanacağını ve yaşamın normale dönmesinin sağlanabileceğini ifade etti.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:40 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi         
23:10
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı         
23:02
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"         
22:53
Mehmetçik görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu Mehmetçik görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu         
22:40
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler         
22:10
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak         
22:07
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti         
22:06
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor         
19:46
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti         
19:32
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı         
19:27
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak         
19:03
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti         
18:48
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı         
18:45
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı         
18:35
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı         
18:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz         
18:29
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil         
18:14
Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 23:25:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mağazacıların AVM'lerden "Ciro bazlı kira" talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]